Tesla впервые использует рекламу для продвижения электрокаров

Автомобиль. Иллюстративное фото: pexels.com

Илон Маск заявил, что Tesla впервые использует рекламу для продвижения своих электрокаров. На протяжении двух десятков лет со дня основания компания ни разу не прибегала к использованию рекламы. Однако текущая ситуация на рынке заставила руководство пересмотреть свои позиции, передает Financial Times.

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Во время встречи с инвесторами Tesla Илон Маск заявил, что компания "попробует использовать немного рекламы и посмотрит, что из этого получится". Это заявление вызвало шквал аплодисментов публики.

Исторически сложилось так, что крупные автопроизводители тратили большую часть своего бюджета на маркетинг и продвижение. Однако Tesla всегда оставалась в стороне от этой тенденции. Компания полагалась на силу своего бренда и личные рекомендации потребителей. При этом акционеры не раз высказывали разочарование, что широкая публика зачастую оказывалась не в курсе всех преимуществ электрокаров от Tesla.

Также Илон Маск признал, что Twitter, который он приобрел в ноябре 2022 года, в настоящее время испытывает сложности с рекламой. Не так давно компания потеряла 40 млн долларов после того, как два довольно крупных рекламодателя расторгли контракт с соцсетью.

Они сделали это после того, как автоматический сервис проверил информацию, публикуемую в рекламе, и пометил, что она содержит вводящие в заблуждение факты. Данная функция используется для проверки всех фактов, публикуемых в Twitter. В том числе, и в рекламе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2021112-tesla-vpervye-ispolzuet-reklamu-dlya-prodvizheniya-elektrokarov/