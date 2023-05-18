Япония выходит из рецессии благодаря снятию карантина и развитию туризма

Япония. Иллюстративное фото: Yuichi Yamazaki/Getty Images

Япония постепенно выходит из технической рецессии, несмотря на спад экспорта. Это произошло на фоне восстановления уровня расходов домохозяйств и наплыва туристов после снятия карантинных ограничений. Акции самой развитой экономики Азии достигли нового 33-летнего максимума, передает Financial Times.

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Экономисты при этом отмечают, что темп восстановления японской экономики был достаточно медленным и это подчеркивает возможные риски, которые могут подстерегать страну, в случае если мировая экономика продолжит замедляться. Валовой внутренний продукт Японии в годовом исчислении вырос на 1,6% в первом квартале 2023 года. При этом экономисты ожидали, что рост составит всего 0,7%. Япония пережила техническую рецессию после того, как экономика сократилась на 1% и 0,1% в третьем и четвертом кварталах 2022 года соответственно.

Согласно предварительным данным, опубликованным кабинетом министров, квартальные темпы роста составили 0,4%.

"Несмотря на то, что нам все еще необходимо обращать пристальное внимание на риски замедления мировой экономики, мы ожидаем, что экономика Японии продолжит восстанавливаться", — сказал министр по восстановлению экономики Сигэюки Гото.

Он также подчеркнул, что доверие граждан к власти выросло, расходы в деловом секторе возросли, а заработная плата в крупных компаниях также стала выше.

Расходы домохозяйств, на которые приходится более половины ВВП Японии, выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом. Инвестиции в бизнес также выросли. Восстановление уровня потребления было вызвано снятием карантинных ограничений, а также наплывом туристов, которые устремились в Японию после открытия границ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2020928-yaponiya-vyhodit-iz-retsessii-blagodarya-snyatiyu-karantina-i-razvitiyu-turizma/