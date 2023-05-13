Hyundai хочет завоевать китайский рынок электрокаров к 2030 году

Электромобиль. Иллюстративное фото: pixabay.com

Hyundai делает все возможное, чтобы к 2030 году войти в тройку крупнейших мировых производителей электрокаров. Компания вкладывает деньги в исследования и разработки, строительство новых заводов и платформ, а также расширение линейки электрокаров и производственных мощностей, передает CNBC.

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Гендиректор Hyundai Motor Company Джехун Чанг сообщил, что в настоящее время компания разрабатывает еще две платформы, которые позволят ей иметь 18 моделей электрокаров к 2030 году. Кроме того, компания надеется, что к концу этого десятилетия будет продавать два миллиона электрокаров в год.

В настоящее время электрокары компании разрабатываются на передовой специальной платформе для электромобилей, глобальной модульной платформе Hyundai Electric. Кроссовер Ioniq 5 2021 года стал первой моделью суббренда Hyundai Ioniq, ориентированного на электромобили.

Одной из целей компании по захвату рынка является рост популярности в Китае. И эта задача является наиболее сложной. Поскольку сейчас на этом рынке доминируют местные производители, а также Teslа, которая в свою очередь снижает цены для Китая, чтобы также конкурировать с местными компаниями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2020267-hyundai-hochet-zavoevat-kitayskiy-rynok-elektrokarov-k-2030-godu/