МВФ: Китай и Индия обеспечат половину мирового экономического роста в 2023 году

Китай. Иллюстративное фото: pexels.com

Международный валютный фонд прогнозирует, что ВВП Азиатско-Тихоокеанского региона вырастет на 4,6% в 2023 году. В предыдущем году экономический рост этого региона составил 3,8%. Ожидается, что половину глобального роста в этом году обеспечат Китай и Индия, передает CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Восстановление Китая после снятия строгих карантинных ограничений, а также устойчивый экономический рост Индии станут основными факторами развития экономики Азиатско-Тихоокеанского региона в 2023 году. Такого мнения придерживаются аналитики Международного валютного фонда. При этом весь остальной мир готовится к замедлению роста, спровоцированному ужесточением денежно-кредитной политики в крупных экономиках мира, а также последствиями российского вторжения в Украину.

Организация прогнозирует, что ВВП Азиатско-Тихоокеанского региона увеличится на 4,6% в этом году. Это на 0,3 процентных пункта выше прогноза, озвученного аналитиками в октябре 2022 года.

"Ожидается, что две крупнейшие страны данного региона, рынки которых сейчас проходят активную трансформацию, в этом году обеспечат около половины мирового экономического роста", — говорится в отчете МВФ.

По данным аналитиков, Азиатско-Тихоокеанский регион будет самым динамичным из всех регионов мира. И в основном это произойдет благодаря активности Китая и Индии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2019152-mvf-kitay-i-indiya-obespechat-polovinu-mirovogo-ekonomicheskogo-rosta-v-2023-godu/