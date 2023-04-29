Вид на Сингапур. Фото: Getty Images/ fazon1

Власти Сингапура удвоили налог на недвижимость для иностранцев. Таким образом, город-государство планирует заработать еще больше на богатых гражданах Китая, готовых вкладываться в недвижимость в Сингапуре, передает Bloomberg.

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Согласно новым правилам, о которых было объявлено в четверг, 27 апреля, иностранцы будут платить 60%-ный налог за покупку любого жилья в Сингапуре. Если покупка совершается юридическим лицом или трастом, то налог составит 65%.

Граждане Сингапура, а также иностранцы, которые постоянно проживают в данной стране, также будут платить больше. Но только в случае покупки второй недвижимости. С них будет взиматься дополнительный гербовый сбор вместе со стандартным налогом, который выплачивают все покупатели жилья.

Эта политика была введена в ответ на возросшую популярность Сингапура среди богатых граждан Китая, которые переезжали сюда во время пандемии. Активов, которые хранятся в сингапурских банках, становится больше. Цены на аренду квартир, предметы роскоши и даже абонементы в гольф-клуб также растут стремительными темпами.

Власти опасаются, что если ситуация будет удерживаться на том же уровне, то в стране возникнет разрыв в уровне благосостояния граждан и приезжих. Для того, чтобы не допустить этого, были введены новые правила налогообложения при покупке недвижимости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2018659-vlasti-singapura-udvoili-nalog-na-nedvizhimost-dlya-inostrantsev/