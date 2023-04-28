Акции китайских компаний потеряли в цене после объявления об экономическом росте страны

Юани. Иллюстративное фото: Illustration by Sheldon Cooper / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Акции китайских компаний потеряли в цене 550 млрд долларов, поскольку инвесторы скептически относятся к реальным темпам восстановления экономики страны после снятия карантинных ограничений, связанных с COVID-19, передает Financial Times.

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После того, как власти Китая объявили о стабильном экономическом росте в первом квартале 2023 года, акции китайских компаний были мгновенно распроданы. Это свидетельствует о том, что инвесторы сомневаются в способности властей удерживать темпы роста на стабильном уровне.

Акции, включенные в эталонные индексы Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых бирж, потеряли почти 3,6 трлн юаней (519 млрд долларов) рыночной капитализации с 18 апреля. Именно в этот день власти объявили о квартальном росте на 4,5%. Рыночная стоимость компаний, включенных в индекс Nasdaq Golden Dragon, который отслеживает ведущие технологические группы Китая, зарегистрированные в Нью-Йорке, также упала более чем на 31 млрд долларов.

Все это указывает на неопределенность в отношении экономики Китая. Инвесторы опасаются, что восстановление экономики после нескольких лет строгих карантинных ограничений, связанных с COVID-19, может пошатнуться в течение ближайших нескольких месяцев. Аналитики считают, что потребность в стимулах, которые обычно способствовали росту цен на акции в Китае, была меньше, чем ожидали многие инвесторы. Поэтому многих это подтолкнуло к сомнениям и к распродаже акций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2018502-aktsii-kitayskih-kompaniy-poteryali-v-tsene-posle-obyavleniya-ob-ekonomicheskom-roste-strany/