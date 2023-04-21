Nestle. Иллюстративное фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Крупнейшую в мире пищевую компанию Nestle призвали сократить долю производства нездоровых продуктов и стать активным участником кампании по улучшению здоровья людей во всем мире, передает BBC.

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Группа инвесторов ShareAction заявила, что 40% продаж повседневных продуктов питания от Nestle в Великобритании имеют высокое содержание соли, сахара или жира. Nestle заявила, что ее отчет о здоровом состоянии глобальных продаж был первым в мире, и пообещала установить цель продавать больше здоровых продуктов до конца этого года. При этом ShareAction заявляет, что Nestle смещает акценты, ведь от компании требуют именно сокращения производства нездоровых продуктов.

ShareAction, которая лоббирует этичное инвестирование, координировала звонки примерно 26 инвесторов, которые владеют активами на сумму более 2,64 триллиона фунтов стерлингов.

"Nestle заявила, что хочет продавать более здоровую пищу, но не дала гарантий, что компания также снизит производство менее здоровых продуктов, что необходимо для глобального изменения ситуации", — говорит Саймон Роусон, заместитель генерального директора ShareAction.

Он добавил, что швейцарскому продовольственному гиганту необходимо сбалансировать свои продажи, чтобы сделать здоровое питание более доступным для людей во всем мире.

Представитель Nestle заявил, что в марте компания установила новый стандарт корпоративной прозрачности.

"Мы являемся первой компанией, которая сообщает о пищевой ценности всего нашего глобального портфолио в соответствии с единой общепризнанной схемой профилирования питательных веществ", — говорится в заявлении компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2017550-nestle-prizvali-sokratit-dolyu-proizvodstva-nezdorovyh-produktov/