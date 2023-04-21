Tesla. Иллюстративное фото: Smith Collection/Gado/Getty Images

Tesla снизила цены на электрокары в США в шестой раз за год. Ведущий производитель электромобилей надеется увеличить спрос на автомобили Model 3 и Model Y. Решение о снижении цен было принято накануне публикации отчета о прибыли и убытках за первый квартал 2023 года, передает Quartz.

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Компания снизила стоимость Model Y на три тысячи долларов и Model 3 с задним приводом (RWD) на две тысячи долларов. Это изменение произошло после того, как новые правила в отношении источников компонентов аккумуляторной батареи уменьшили право RWD Model 3 на получение полной налоговой скидки.

Новые ценники в размере 39 990 долларов подтверждают, что RWD Model 3 является самым дешевым автомобилем Tesla, но налоговая скидка на автомобиль снизилась с 7 500 до 3 500 долларов, поскольку минералы, которые содержатся в его батареях, поступают из Китая.

Tesla снижает цены, стремясь сохранить доминирующее положение на рынке электромобилей. В январе компания снизила цены на свои автомобили на целых 20%. В Китае Tesla ведет ценовую войну с местными производителями Xpeng и Nio, снижая стоимость своих автомобилей китайского производства примерно на 14%. Таким образом, электрокары от Tesla в Китае почти на 50% дешевле, чем те, что продаются в США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2017549-tesla-snizila-tseny-na-elektrokary-v-ssha-v-shestoy-raz-za-god/