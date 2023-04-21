Сахар. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Цены на сахар в мире подскочили до 11-летнего максимума и могут вырасти еще сильнее из-за экстремальных погодных условий. На рост цен сильно повлияли дожди в Индии, плохой урожай в Европе, а также сокращение добычи нефти ОПЕК+, передает CNBC.

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Фьючерсы на сахар-сырец в последние дни выросли до 24 центов за фунт и достигли 11-летнего максимума.

"Фундаментальные показатели сахара достаточно оптимистичны, чтобы цены оставались высокими в краткосрочной и среднесрочной перспективе", — сказал Гириш Чхимвал, аналитик по сахару в S&P.

При этом эксперты отмечают, что часть затрат производители могут переложить на потребителей. Из-за этого конфеты, печенья и прочие сладости могут стать дороже. Джон Стэнсфилд, старший аналитик по сахару на платформе товарных данных DNEXT, уверен, что с ростом цен на сахар вырастет и стоимость кондитерских изделий, а также сладких газированных напитков.

Стэнсфилд также отмечает, что огромное влияние на цены на сахар имеет снижение урожая в ключевых странах-производителях: Индии, Таиланде, Китае и Пакистане. В начале апреля Всеиндийская ассоциация торговли сахаром сократила свои оценки производства сахара почти на 3% за урожайный год, охватывающий период с октября 2022 года по сентябрь 2023 года.

Кроме того, снижение уровня производства сахара связывают с неурожаем свеклы в Европе из-за сокращения посевных площадей и летней засухи.

Еще одним фактором, подтолкнувшим цены к росту, является недавнее решение ОПЕК сократить добычу нефти примерно на 1,16 млн баррелей в сутки. Это способствовало тому, что сахарный тростник теперь активно используют в производстве этанола и его не хватает для производства сахара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2017547-tseny-na-sahar-v-mire-podskochili-do-11-letnego-maksimuma/