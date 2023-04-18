Эксперты: Авиабилеты могут подорожать из-за перехода на экологичное топливо

Самолет. Иллюстративное фото: pexels.com

Эксперты авиационной отрасли заявляют, что переход на более дорогое, но экологичное топливо неизбежно снизит пассажирский спрос. Билеты станут значительно дороже. Однако другие отчеты говорят, что люди будут продолжать летать по миру, несмотря на более высокие затраты, передает BBC.

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По данным Sustainable Aviation, внедрение более дорогого, но экологичного авиационного топлива является необходимой мерой. Однако использование такого топлива неизбежно приведет к повышению цен на билеты. Sustainable Aviation — это альянс британских компаний, в который входят авиакомпании, аэропорты и производители самолетов. По данным альянса, на устойчивое топливо будет приходиться не менее трех четвертей всего топлива, используемого во время полетов по Великобритании.

Эксперты из альянса посчитали, что это может негативно сказаться на пассажирском спросе. Однако данные другого отчета показывают, что к 2050 году ежегодное количество пассажиров вырастет почти на 250 млн человек.

Экологически чистое авиационное топливо производится из таких источников, как сельскохозяйственные отходы. Отмечается, что использование такого топлива снижает выбросы углерода на 70% по сравнению с традиционным реактивным топливом. Однако в настоящее время его производство обходится в несколько раз дороже.

По данным представителей альянса, часть этих расходов, так или иначе, будет переложена на потребителей. Поэтому в ближайшие несколько лет можно ожидать повышения стоимости авиабилетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2017038-eksperty-aviabilety-mogut-podorozhat-iz-za-perehoda-na-ekologichnoe-toplivo/