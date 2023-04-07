Ювелирные изделия сильно подорожали в Казахстане

Обручальные кольца и доллары. Иллюстративное фото: ayala_studio/Getty Images

Организация свадеб для казахстанцев стала дороже, ведь сильно подорожал их главный атрибут – золотые обручальные кольца. О том, как выросли в цене ювелирные изделия, рассказали аналитики EnergyProm.

За первые два месяца 2023 года в Казахстане произвели ювелирных изделий на общую сумму в 212 млн тенге – это на 6,3% больше в деньгах, чем было годом ранее.

Объем производства ювелирных изделий из благородных металлов в денежном эквиваленте составил 146 млн тенге, что на 10,1% больше прошлогоднего показателя, а на ювелирные изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями пришлось 66 млн тенге.

Производство ювелирных изделий. Инфографика: energyprom.kz

Впрочем, несмотря на рост производства, по данным аналитиков, в Казахстане за год заметно выросли и цены на украшения. Так, часы и ювелирные изделия по итогам февраля 2023 года подорожали сразу на 33,2% за год, в то время как годом ранее рост составлял лишь 6,2%.

Выросли в цене и золотые обручальные кольца. По итогам февраля они подорожали на 35,6%, против 5,7% годом ранее.

В региональном разрезе самое сильное подорожание было зафиксировано в Северо-Казахстанской области – сразу на 71,6%. Следом идут Жетысуская и Алматинская области – на 61,7% и 60,1% соответственно.

В Астане цены выросли на 50,5%, а в Алматы – на 48,5%. Шымкент отметился относительно низким приростом цен – лишь на 14,7%, однако меньше всего средняя стоимость золотых обручальных колец увеличилась в Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях – на 3,7%, 6,9%, 10,7% соответственно.

Рост цен на золотые обручальные кольца. Инфографика: energyprom.kz

Одной из причин роста цен на ювелирные украшения и обручальные кольца может оказаться резкое увеличение стоимости золота, которое фиксировалось в конце 2022 года. К февралю текущего года официальная цена одного грамма драгоценного металла уже превышала 28,9 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2015814-yuvelirnye-izdeliya-silno-podorozhali-v-kazahstane/