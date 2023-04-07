Молодых людей, которые нигде не учатся и не работают, становится больше по всему миру

Студент в аудитории/ Иллюстративное фото: Hill Street Studios/Getty Images

Глобальная безработица среди молодежи стремительно растет. С каждым годом в мире становится все больше молодых людей, которые нигде не учатся и при этом нигде не работают. Все это может быть тревожным сигналом для экономики будущего, передает Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Директор по исследованиям и консультациям в аналитическом центре Asia House Филлис Пападавид говорит, что показатель Neet не очень популярен среди исследователей, однако именно он может много сказать об экономике будущего. Этот показатель измеряет долю молодых людей, которые нигде не учатся и нигде не работает. И сейчас Neet поднялся выше уровня в 20% (по всему миру). Это максимальный показатель за последние 20 лет. По данным Международной организации труда, если молодежь из этой категории и находит работу, то этот труд зачастую низкооплачиваемый и, как правило, неофициальный.

В странах с уязвимой экономикой (Нигер, Йемен, Сомали) рост показателя Neet может привести к катастрофическим экономическим и социальным последствиям. Если большинство молодежи будет занято низкоквалифицированным трудом, то возникнет дефицит производительности. А значит, экономика не сможет достичь устойчивого роста.

Кроме того, инертность молодежи ставит под удар развитие технологического сектора. Тогда как эксперты утверждают, что работа в сфере высоких технологий — это больше, чем работа. По словам экономиста Энрико Моретти, на каждое новое рабочее место в сфере высоких технологий создается пять дополнительных рабочих мест в других сферах. Поэтому развитие этого сектора крайне важно.

По словам Филлис Пападавид, страны могут снизить показатель Need благодаря стимулированию инноваций и развитию образовательной сферы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2015656-molodyh-lyudey-kotorye-nigde-ne-uchatsya-i-ne-rabotayut-stanovitsya-bolshe-po-vsemu-miru/