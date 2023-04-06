Ракетная компания Ричарда Брэнсона объявила о банкротстве

Ракета Virgin Orbit. Фото: Matthew Horwood/Getty Images

Ракетная компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Orbit объявила о банкротстве в США. Это случилось после того, как компании не удалось привлечь новые инвестиции после последнего неудачного запуска, передает BBC.

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Компания прекратила свою деятельность несколько недель назад, однако надеется найти покупателя, который готов будет приобрести весь бизнес. На прошлой неделе Virgin Orbit, чья штаб-квартира расположена в Калифорнии, объявила о сокращении 85% рабочей силы компании. Всего было уволено более 750 человек. Ранее в этом году Virgin Orbit не удалось завершить первый в истории запуск спутника с территории Великобритании.

Исполнительный директор Virgin Orbit Дэн Харт заявил, что компания приложила немало усилий для преодоления финансовых проблем и привлечения финансирования, однако в конечном итоге руководство поняло, что им придется выбрать самое оптимальное на данный момент решение. По его словам, сейчас Virgin Orbit сосредоточится на поиске покупателя, чтобы будущее клиентов, поставщиков и сотрудников компании стало более определенным.

Virgin Orbit была основана в 2017 году и является дочерним предприятием компании сэра Ричарда Virgin Galactic, которая занимается космическим туризмом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2015546-raketnaya-kompaniya-richarda-brensona-obyavila-o-bankrotstve/