Количество вакансий в США упало до самого низкого за два года уровня

Офисный работник. Иллюстративное фото: pixabay.com

Количество вакансий в США упало до самого низкого уровня за последние два года. Рынок труда демонстрирует спад, поскольку Федеральная резервная система США продолжает реализовывать кампанию, направленную на повышение процентной ставки, передает Financial times.

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В феврале количество вакансий в США резко сократилось, что может свидетельствовать о замедлении рынка труда на территории Штатов. Согласно опубликованному во вторник обзору, посвященному новым вакансиям и текучести кадров, от Министерства труда США, в феврале в стране было зафиксировано 9,9 млн вакансий по сравнению с 10,5 млн в январе.

"Поскольку количество вакансий до недавнего времени было высоким, мы могли предполагать, что спрос на рабочую силу в стране не снижался, несмотря на общие тенденции в экономике. Однако нынешние данные дают нам более объективную картину происходящего.

Рынок труда в США окончательно остывает. Такими темпами к лету мы придем к допандемийному уровню востребованности кадров", — сказал Ник Банкер, экономист одного из сайтов по трудоустройству.

Во время пандемии многие американцы поувольнялись со своих рабочих мест. Кто-то решил выйти на пенсию раньше срока, многие решили посвящать больше времени семье. Теперь тенденции развития рынка труда возвращаются к уровню 2019 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2015544-kolichestvo-vakansiy-v-ssha-upalo-do-samogo-nizkogo-za-dva-goda-urovnya/