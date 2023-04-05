L'Oréal купит австралийский бренд Aesop за 2,5 млрд долларов

L'Oréal. Фото: Henrique Casinhas/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Французский косметический гигант L'Oréal купит австралийскую группу компаний премиум-класса Aesop за 2,5 млрд долларов. Это станет крупнейшим приобретением компании за последние несколько десятилетий, передает Financial Times.

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Бразильская компания Natura&Co, владеющая брендами The Body Shop и Avon, заявила о заключении соглашения с L'Oréal о продаже Aesop в рамках сделки стоимостью 2,5 млрд долларов.

Это достаточно необычный шаг со стороны L'Oréal, которая обычно предпочитает поглощать более мелкие бренды, а затем выводить их на международный рынок. Так, в 2017 году L'Oréal выкупила компанию-производителя средств по уходу за кожей CeraVe за 1,3 млрд долларов. Средства CeraVe сразу стали мировым хитом после того, как материнская компания вывела их на интернациональный рынок.

Aesop в свою очередь — это бренд, который давно заявил о себе и имеет почитателей по всему миру. Это первое крупное приобретение для L'Oréal под руководством генерального директора Николаса Иеронимуса, который возглавил крупнейшего в мире производителя косметики в мае 2021 года. По данным S&P Global, это одно из крупнейших приобретений компании за последнюю четверть века.

Компания Aesop, основанная в пригороде Мельбурна в 1987 году, продала контрольный пакет акций компании Natura в 2012 году, а через четыре года бразильская компания стала полноправным владельцем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2015366-loreal-kupit-avstraliyskiy-brend-aesop-za-25-mlrd-dollarov/