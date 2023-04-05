Китай может столкнуться с проблемами из-за дефицита редкоземельных металлов

Полезные ископаемые. Иллюстративное фото: pixabay.com

Индустрия добычи редкоземельных металлов Китая столкнулась с дефицитом сырья. Китайский импорт растет, что вызывает опасения по поводу того, что производства будут слишком сильно зависеть от иностранных поставок, передает Quartz.

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Контроль Китая над производством редкоземельных металлов ослаб, хотя другие страны смогли нарастить объем добычи за последние несколько лет. Доля Китая в мировой добыче полезных ископаемых упала до 58% в 2021 году по сравнению с 98% в 2010 году. В то же время импорт редкоземельного сырья в Китае вырос почти на 40% в том же 2021 году.

Редкоземельные элементы представляют собой группу из 17 металлов, которые очень важны во многих высокотехнологичных производствах. Их используют в производстве батарей, двигателей электромобилей, в производстве ветряных турбин. После добычи руды ее измельчают для того, чтобы извлечь из нее металлы. Редкоземельные элементы извлекают с помощью химических процессов. А металлы высокой чистоты, которые используются в производстве, извлекают уже с помощью рафинирования и легирования.

Китай обладает монополией на каждый из этапов производства, кроме первого, самой добычи руды из-под земли. Благодаря этому страна обладает огромным мировым влиянием на мировую индустрию добычи редкоземельных металлов. Но сейчас Китай не в состоянии самостоятельно удовлетворить собственный спрос и вынужден импортировать руду из Австралии, США и Мьянмы.

Томас Крюммер, автор The Rare Earth Observer, говорит, что дефицит сырья и сильная зависимость Китая от импорта делают страну уязвимой. Эта зависимость может быть использована против Китая, если вдруг кто-то решит отрезать страну от импорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2015361-kitay-mozhet-stolknutsya-s-problemami-iz-za-defitsita-redkozemelnyh-metallov/