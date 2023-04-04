Новые правила для производителей электрокаров приняли в США

Электромобиль. Иллюстративное фото: pixabay.com

Министерство финансов США объявило о новых налоговых правилах для производителей электромобилей. Эти правила являются частью общего плана президента США Джо Байдена, согласно которому к 2030 году половина всех автомобилей, произведенных в США, не будут выбрасывать вредные вещества, передает Quartz.

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Новое налоговое руководство основано на положениях об экологически чистых транспортных средствах, которые включены в Закон о снижении инфляции, принятый в прошлом году. Новые правила вступят в силу 18 апреля. Это решение является частью плана президента Джо Байдена, согласно которому к 2030 году половина всех автомобилей, произведенных в США, не будут выбрасывать вредные вещества.

Эти правила заменят старую политику налоговых льгот, тем самым скидки на электромобили иностранного производства будут отменены. Министерство финансов заявляет, что внедрение новых налоговых льгот в конечном итоге принесет пользу как потребителям, так и американской экономике.

При этом правительство США признает, что вследствие этого решения большинство электромобилей станут дороже для покупателей. Ведь электромобили, произведенные в других частях мира, не имеют права на эту налоговую льготу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2015174-novye-pravila-dlya-proizvoditeley-elektrokarov-prinyali-v-ssha/