Турецкая лира. Иллюстративное фото: Ozan Kose/AFP/Getty Images

Инфляция в Турции снижается, в стране также наблюдается стабилизация цен на продукты питания. При этом правительство заинтересовано в ускорении экономического роста в преддверии майских выборов, передает Bloomberg.

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Потребительская инфляция в Турции снизилась благодаря стабилизации цен на продукты питания и топливо. При этом валютное давление и планы правительства по стимулированию экономики в преддверии выборов создают барьер для дальнейшего падения цен. Ожидается, что по итогам марта инфляция должна составить 51,3% в годовом исчислении по сравнению с 55,2% в феврале.

Экономисты Goldman Sachs Group Клеменс Грейф и Басак Эдизгил заявили, что снижение инфляции вызвано стабилизацией цен на продукты питания и топливо. Но они ставят под сомнение дальнейшее снижение цен. Рост цен остается одной из наиболее неотложных финансовых проблем Турции, говорится в заявлении исследователей.

Замедление инфляции в Турции во многом связано с российским вторжением в Украину и изменением денежно-кредитной политики властей. При этом увеличение бюджетных расходов в преддверии выборов и вследствие разрушительных землетрясений говорит о том, что инфляция останется на высоком уровне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2015173-inflyatsiya-v-turtsii-snizilas-blagodarya-stabilizatsii-tsen-na-produkty/