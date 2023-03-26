Инфляция в Японии достигла самого высокого уровня за последние 40 лет

Японская иена. Иллюстративное фото: pixabay.com

Ключевой показатель инфляции в Японии достиг самого высокого уровня за последние 40 лет. Это усиливает давление на центральный банк страны, который в настоящее время разрабатывает обновленную денежно-кредитную политику, передает Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Продолжающееся ценовое давление в сочетании с повышением заработных плат работников во всех отраслях экономики свело на нет заявления Банка Японии, что инфляция не обусловлена высоким потребительским спросом и замедлится по мере снижения стоимости импортных товаров.

Аналитики считают, что показатели инфляции повысят градус давления на нового управляющего Банка Японии Кадзуо Уэда. От него ожидают отказа от мягкой денежно-кредитной политики. Кроме того, эксперты считают, что банку также необходимо отказаться от практики удержания доходности по государственным облигациям на низком уровне.

Так называемый базовый индекс потребительских цен, который не включает цены на энергию и продукты питания, но включает алкогольные напитки, вырос на 3,5%, что является самым быстрым ростом в годовом исчислении с января 1982 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2013913-inflyatsiya-v-yaponii-dostigla-samogo-vysokogo-urovnya-za-poslednie-40-let/