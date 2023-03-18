Европейский центральный банк повысил ставку, несмотря на банковский кризис в США

Евро. Иллюстративное фото: pexels.com

Европейский центральный банк продолжает плановое повышение процентной ставки. В четверг ставка была повышена на полпроцента. Это произошло, несмотря на финансовые потрясения, вызванные банковским кризисом в США, передает Financial Times.

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Решение ЕЦБ поднять базовую ставку по депозитам с 2,5% до 3% соответствует обещаниям, о которых банк заявлял ранее. ЕЦБ не остановил даже банковский кризис в США, вызванный крахом Silicon Valley Bank и опасениями по поводу Credit Suisse.

Кристин Лагард, президент ЕЦБ, заявила, что некоторые члены совета хотели прекратить повышать ставки уже на этой неделе. По ее словам, три или четыре члена совета ждут ясности относительно того, как будет развиваться ситуация. При этом подавляющее большинство придерживается ранее принятого плана, поэтому проголосовало за повышение ставки. Так ЕЦБ продемонстрировал доверие к банковской системе еврозоны.

Кэтрин Нейсс, экономист PGIM Fixed Income, сказала, что нынешнее повышение ставки со стороны ЕЦБ может быть последним. По крайней мере, в обозримом будущем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2013309-evropeyskiy-tsentralnyy-bank-povysil-stavku-nesmotrya-na-bankovskiy-krizis-v-ssha/