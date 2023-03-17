Volkswagen выпускает бюджетный электрокар, чтобы конкурировать с Tesla

Электрокар 2all. Фото: Marcus Brandt/picture alliance via Getty Images

Volkswagen презентовал новый бюджетный электромобиль, продажи которого назначены на 2025 год. Таким образом, крупнейший автопроизводитель Европы становится на путь конкуренции с Tesla, передает Bloomberg.

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Компактный электрокар 2all будет стоить меньше 25 тысяч евро. По оценкам производителей, он будет таким же вместительным и универсальным, как Volkswagen Polo. Продажи новой модели на европейском рынке начнутся с 2025 года.

"Мы запускаем быструю трансформацию, чтобы мобильность электрокаров стала доступна большему количеству людей", — заявил бренд-директор VW Томас Шефер.

Эксперты отмечают, что компании срочно нужна доступная и популярная модель электрокара. VW изо всех сил пытается идти в ногу со временем и составить конкуренцию Tesla с ее популярными электромобилями. Выпуск новой модели должен остановить падение продаж в Китае, где активизировались местные производители. В идеале, VW должен выпустить электрокар, который станет таким же хитом, каким в свое время стал Golf (продано более 35 млн единиц авто).

Также VW объявил, что построит завод по производству аккумуляторов в Канаде. Это будет первый завод компании, расположенный за пределами Европы. Кроме того, он станет крупнейшей инвестицией компании. Пятилетний план расходов Volkswagen был увеличен примерно на 13%, до 180 млрд евро. При этом две трети этой суммы приходится на программное обеспечение и электромобили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2013132-volkswagen-vypuskaet-byudzhetnyy-elektrokar-chtoby-konkurirovat-s-tesla/