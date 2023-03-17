Британский канцлер пообещал сделать страну лучшим местом для инвестиций в технологии

Джереми Хант. Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Канцлер Казначейства Великобритании Джереми Хант пообещал сделать свою страну лучшим местом в Европе для инвестиций в технологические компании. По его словам, развитие технических наук и наук о жизни выиграет от новых мер, принимаемых правительством Британии, передает Financial Times.

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Технологические науки и науки о жизни входят в число быстрорастущих секторов, которые выиграют от новых финансовых и регуляторных мер. Об этом заявил британский канцлер Джереми Хант.

В настоящее время правительство выделило 900 млн фунтов стерлингов на создание сверхмощного экзафлопсного компьютера для исследований искусственного интеллекта. Кроме того, активно идет работа над оптимизацией процесса утверждения новых лекарств в Агентстве по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения. Канцлер также подтвердил обязательство потратить 2,5 млрд фунтов стерлингов в течение 10 лет на квантовые вычисления.

Британское правительство приняло все девять рекомендаций, которые были перечислены в обзоре регулирования цифровых технологий сэра Патрика Валланса, главного научного консультанта правительства.

Новый экзафлопсный компьютер стоимостью 900 млн фунтов стерлингов будет выполнять миллиард миллиардов операций в секунду. Это в несколько раз быстрее, чем существующие лучшие суперкомпьютеры Великобритании. Экзафлопсные машины уже работают в США и Японии. Однако британское правительство еще не решило, где будет построен этот компьютер и когда будет закончен этот проект.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2013128-britanskiy-kantsler-poobeschal-sdelat-stranu-luchshim-mestom-dlya-investitsiy-v-tehnologii/