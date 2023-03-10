Женщины в Китае не могут строить карьеру из-за недоступности детских садов

Великая Китайская стена. Иллюстративное фото: pixabay.com

Парадоксальная ситуация в области карьеры женщин наблюдается в Китае. Гражданки страны либо строят карьеру и добиваются высокого положения в обществе, либо полностью отказываются от профессиональных амбиций и сосредотачиваются на создании семьи и воспитании детей, передает Financial Times.

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Последние статистические данные показывают, что число женщин, занимающих позиции топ-менеджеров в компаниях, увеличилось более чем втрое с 2011 по 2021 годы. При этом общий уровень участия женщин в национальной экономике упал до рекордно низкого уровня в 61,8%. Ранее он составлял 63,8%.

Данное противоречие подчеркивает неустойчивое положение женщин во второй по величине экономике мира. Гражданки Китая изо всех сил пытаются соблюсти баланс между карьерой и личной жизнью. И далеко не всем удается найти этот баланс.

"Мы подошли к моменту, когда женщины-лидеры среднего и высшего звена начинают набирать обороты. Однако многим приходится отказываться от своих карьерных амбиций из-за того, что им недоступны услуги присмотра за детьми", — говорит Чжао Ин, соучредитель и издатель веб-сайта WhichMBA.net, платформы для обучения менеджменту в Шанхае.

В Китае государство не инвестирует в открытие доступных детских садов. Женщинам, которые решаются на рождение детей, приходится проводить с ребенком все время до тех пор, пока он не пойдет в школу. Детские сады зачастую доступны только семьям с высоким доходом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2012232-zhenschiny-v-kitae-ne-mogut-stroit-kareru-iz-za-nedostupnosti-detskih-sadov/