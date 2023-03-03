Экономически активное население Китая сократилось на 41 млн человек за три года

Китай. Иллюстративное фото: pexels.com

За последние три года число экономически активного населения в Китае сократилось более чем на 41 млн человек. Эта тенденция демонстрирует, как последствия пандемии влияют на экономику страны и сокращение трудоспособного населения, передает Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

По данным статистического бюро Китая, в 2022 году было трудоустроено около 733,5 млн граждан. Это меньше, чем 774,7 млн, которые были трудоустроены в 2019 году. Эти данные отражают, что в последние годы больше людей стали выходить на пенсию.

Кроме того, по словам демографа из Гонконгского научного университета Стюарта Гитель-Бастена, данные также показывают, что уровень безработицы среди молодежи во время пандемии сильно вырос. Кроме того, людей среднего трудоспособного возраста действительно стало меньше из-за старения населения.

Процент людей в возрасте от 16 до 59 лет в Китае постепенно сокращается с 2012 года. Лу Фэн, экономист по вопросам труда в Пекинском университете, говорит, что демографические изменения были движущим фактором сокращения занятости в 2022 году. Процент населения, достигшего 60-летнего возраста, резко увеличился. При этом ожидается, что в этом году экономический рост Китая ускорится из-за снятия карантинных ограничений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2011459-ekonomicheski-aktivnoe-naselenie-kitaya-sokratilos-na-41-mln-chelovek-za-tri-goda/