Инфляция в еврозоне может спровоцировать повышение процентной ставки

Евро. Иллюстративное фото: pexels.com

Рост инфляции во Франции и Испании является первым признаком, что Европейский центральный банк может повысить процентную ставку в ближайшее время. Постоянное ценовое давление сильно влияет на экономику еврозоны, передает Financial Times.

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Потребительские цены во Франции выросли на 7,2% в первом месяце 2023 года, достигнув самого высокого уровня с момента введения евро в 1997 году. Это произошло из-за стремительного удорожания продуктов питания и услуг. При этом экономисты ожидали, что рост цен остановится на 7%.

Рост потребительских цен в Испании в феврале ускорился до 6,1% по сравнению с 5,9%, достигнутыми в январе. Это также превзошло ожидания аналитиков, которые считали, что рост цен достигнет лишь 5,5%. При этом правительство снизило налоги на продукты питания в январе.

Цены на европейские государственные облигации также упали, в результате чего доходность двухлетних облигаций Германии, чувствительных к процентным ставкам, выросла на 0,08 процентных пункта до 3,15%, что является самым высоким ростом со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

Эксперты предполагают, что инфляция в еврозоне может оказаться более устойчивой, чем ожидалось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2011302-inflyatsiya-v-evrozone-mozhet-sprovotsirovat-povyshenie-protsentnoy-stavki/