Билл Гейтс купил акции Heineken Holding на 902 млн долларов

Билл Гейтс. Фото: Takaaki Iwabu/Bloomberg via Getty Images

Билл Гейтс купил долю в компании Heineken Holding, контролирующей второго по величине производителя пива в мире, за 902 млн долларов. Часть акций миллиардер приобрел лично, часть — через Фонд Билла и Мелинды Гейтс, передает Bloomberg.

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Основатель Microsoft и филантроп Гейтс приобрел 3,8% акций Heineken Holding, компании, которая контролирует 50% Heineken NV (производителя одноименного пива), а также Amstel, Moretti и Sol. Сообщается, что 6,65 млн акций Heineken Holding были приобретены Гейтсом лично и еще 4,18 млн акций были куплены через Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Согласно расчетам Bloomberg, общая сумма, которую направил Гейтс на эту сделку, достигает 902 млн долларов.

На прошлой неделе Fomento Economico Mexicano, известный мексиканский производитель бутылок Coca-Cola, объявил о намерении продать свою долю в Heineken в стратегических целях. Билл Гейтс приобрел акции ровно в тот день, когда Fomento Economico Mexicano выставили свою долю на продажу.

Доверительный фонд Фонда Билла и Мелинды Гейтс также инвестировал в голландскую сеть продуктовых магазинов Picnic BV.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2010549-bill-geyts-kupil-aktsii-heineken-holding-na-902-mln-dollarov/