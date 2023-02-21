Почему экономика Британии отстает от других стран, рассказали эксперты

Британский паспорт. Иллюстративное фото: Matt Cardy/Getty Images

Экономика Британии отстает от роста других развитых стран. Зарплаты людей не поспевают за ростом цен. Эксперты прогнозируют Великобритании рецессию в 2023 году, в то время как другие страны постепенно начинают восстанавливаться после пандемии COVID-19, передает BBC.

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Международный валютный фонд прогнозирует, что экономика Великобритании в этом году ослабнет, хотя все остальные страны продемонстрируют рост. Банк Англии также заявил о возможной рецессии в 2023 году. Хотя, по данным финансовой организации, она и будет менее продолжительной, чем прогнозировалось ранее.

Эксперты отмечают, что подобные прогнозы не являются неожиданностью, поскольку война в Украине, а также растущие цены на электроэнергию и продукты питания сильно влияют на экономику страны. Однако почему США, Германия и Франция, которые находятся в подобной ситуации, демонстрируют рост?

По данным экономистов, негативные прогнозы на 2023 год связаны с тем, что большинство стран измеряют доходность государственных услуг (например, здравоохранения и образования) на основе затрат. Например, на основе заработной платы медсестры. В Великобритании же этот показатель рассчитывается путем оценки оказанных услуг. В результате чего показатели Великобритании лучше отражают влияние различных факторов на развитие экономики.

Экономист Джулиан Джессоп считает, что прогноз МВФ в отношении перспектив Великобритании является слишком мрачным. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что Brexit обходится стране слишком дорого. Согласно отчету Bloomberg, выход из ЕС обходится примерно в 100 млрд фунтов стерлингов в год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2010070-pochemu-ekonomika-britanii-otstaet-ot-drugih-stran-rasskazali-eksperty/