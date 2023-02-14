Канадский рынок жилья в кризисе из-за запрета властей на иностранное участие

Строительство многоэтажного дома. Иллюстративное фото: pixabay.com

Канадские застройщики говорят, что запрет премьер-министра Джастина Трюдо на продажу жилья иностранным покупателям тормозит развитие строительной отрасли. Многие компании не могут приступить к запланированным проектам по строительству, передает Bloomberg.

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По мнению представителей строительной отрасли, формулировка запрета, вступившего в силу в 2023 году, не дает компаниям покупать пустующие земли для строительства нового жилья из-за строгих ограничений на иностранное участие. Это усложняет решение жилищного кризиса в стране, хотя запрет был введен, прежде всего, ради того, чтобы решить этот кризис.

Дэвид Уилкс, главный исполнительный директор Ассоциации строительной индустрии и землеустройств, заявил, что некоторые застройщики из Торонто, крупнейшего города Канады, уже отменили планы по покупке земли и строительству нового жилья, опасаясь, что их действия нарушают новый запрет.

Запрет правительства Трюдо на продажу жилья иностранным покупателям был объявлен в апреле 2022 года как часть широкомасштабного пакета мер по сдерживанию цен на жилье. Центральным элементом плана было обещание ускорить темпы строительства новых домов до 400 тысяч единиц ежегодно в течение следующих 10 лет. Однако теперь закон затрудняет строительство в целом.

Как заявляют представители отрасли, закон определяет, что жилой недвижимостью являются не только завершенные объекты, но и земля, если она расположена в крупном населенном пункте и зонирована для жилого использования. Кроме того, согласно закону, "иностранной компанией" считается любая корпорация, если как минимум 3% компании принадлежит иностранным гражданам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2009138-kanadskiy-rynok-zhilya-v-krizise-iz-za-zapreta-vlastey-na-inostrannoe-uchastie/