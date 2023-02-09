Франция и Германия опасаются нового закона США о борьбе с инфляцией

Вашинтон. Иллюстративное фото: Pixabay

Франция и Германия требуют от США гарантий в отношении выделения экологических субсидий. Европейские чиновники жалуются, что правила о внутреннем содержании в законе США противоречат правилам ВТО, передает Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Министры экономики Франции и Германии заявили, что США согласились учесть европейские опасения по поводу Закона о снижении инфляции, программы поддержки экологически чистых технологий США стоимостью 370 млн долларов. При этом они признали, что их переговоры с официальными лицами США не привели к каким-либо конкретным предложениям.

Бруно Ле Мэр, министр экономики Франции, сказал, что он и его немецкий коллега Роберт Хабек добились существенного прогресса в переговорах в Вашингтоне и получили заверения в том, что США будут стремиться успокоить европейские опасения. Решение Хабека и Ле Мэр о совместной поездке в Вашингтон подчеркивает всю степень беспокойства европейцев по поводу нового закона США.

Закон о снижении инфляции предлагает компаниям миллиарды долларов в виде налоговых льгот для увеличения инвестиций в технологии экологически чистой энергии с целью стимулирования отечественной разработки: от водородных и электрических автомобильных батарей до солнечных батарей и устойчивого авиационного топлива.

Этот закон вызвал опасения в ЕС, что компании переместятся из Европы в США, чтобы воспользоваться субсидиями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2008542-frantsiya-i-germaniya-opasayutsya-novogo-zakona-ssha-o-borbe-s-inflyatsiey/