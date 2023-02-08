Энергетический кризис мешает развиваться бизнесу в ЮАР

Вышки. Иллюстративное фото: pexels.com

Жители Южно-Африканской республики живут в условиях ежедневных отключений электроэнергии, которые влекут за собой огромные расходы для бизнеса. По мере того как в стране начинается сбор урожая винограда, усиливаются опасения по поводу влияния перебоев электроснабжения на винодельческую промышленность и экономику в целом, передает BBC.

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В 2023 году в ЮАР не было ни одного дня, когда бы государственная энергетическая компания Eskom не отключила электричество. При этом перебои с электроснабжением оказывают огромное влияние на бизнес в стране. В особенности, на винодельческую промышленность, которая составляет значительную часть производства ЮАР.

"Как только отключается электричество, мы не можем делать ничего. Ни разливать вино по бутылкам, ни охлаждать, ни заниматься маркировкой. При этом в сезон сбора урожая для нас жизненно важно запустить процесс ферментации, а все это зависит от электричества", — сказал Питер Пентц, менеджер по коммуникациям компании Groote Post.

Южно-Африканская республика является восьмым крупнейшим производителем вина в мире. Страна ежегодно получает около трех миллиардов долларов дохода от этой отрасли. Около половины вина, производимого в стране, экспортируется на зарубежные рынки. Однако постоянные отключения электроэнергии снижают прогнозы роста производителей.

Воздействие ощущается во всех секторах экономики. По данным глобальной бухгалтерской фирмы PwC, экономика ЮАР могла бы вырасти примерно на 7% (вместо 2%) в прошлом году, если бы не перебои с электроснабжением.

Энергетический кризис в Южно-Африканской республике продолжается не первый год, однако проблема усугубляется. В стране имеется парк старых и неэффективных угольных электростанций, которые постоянно выходят из строя. Есть две новые электростанции, но они еще не запущены и не работают, а их обслуживание значительно превышает бюджет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2008360-energeticheskiy-krizis-meshaet-razvivatsya-biznesu-v-yuar/