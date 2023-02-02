Китай хочет ввести экспортный контроль над технологиями солнечной энергетики

Солнечные батареи. Иллюстративное фото: pixabay.com

Китай может ввести экспортный контроль над технологиями, которые используются при производстве солнечной энергии. Таким образом, Пекин может препятствовать развитию солнечной энергетики в США, передает The Wall Street Journal.

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Министерство торговли и Министерство науки и технологий Китая рассматривают возможность экспортного контроля над передовыми технологиями, используемыми в производстве панелей солнечных батарей. В настоящее время на Китай приходится почти все производство комплектующих для солнечных панелей в мире, а также большей части оборудования, используемого в производственном процессе.

Пекин объявил сбор общественного мнения по данному предложению. Однако пока не сообщается, когда будет принято окончательное решение. Китайские регуляторы торговли и технологий не ответили на запросы журналистов о комментариях. Если правила все же будут приняты, то китайские производители солнечной энергии должны будут получать лицензию от властей на экспорт технологий.

"Предложенные Китаем экспортные ограничения доказывают необходимость быстрого развития производства солнечной энергии в США", — заявила Эбигейл Росс Хоппер, президент и главный исполнительный директор ассоциации Solar Energy Industries, лоббирующей интересы бизнеса в США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2007598-kitay-hochet-vvesti-eksportnyy-kontrol-nad-tehnologiyami-solnechnoy-energetiki/