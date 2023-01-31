"Возрастных" людей призвали вернуться к работе в Британии

Женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

Эксперты в области труда заявляют, что возврат работников в возрасте 50 лет и старше может стать возможностью выхода из кадрового кризиса для британских компаний. Однако для того, чтобы эта стратегия сработала, нужно изменить отношение к "возрастным" сотрудникам, передает BBC.

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Канцлер Казначейства Великобритании Джереми Хант заявил, что количество британцев, занятых на рынке труда, сократилось на 300 тысяч человек с начала пандемии. По его словам, в скором времени британским компаниям будет очень сложно идти в рост, если они не решат кадровый вопрос.

"Всем, кто вышел на пенсию раньше срока во время пандемии и всем, кто сейчас не работает, я говорю: "Вы нужны Британии", — заявил Хант.

При этом CMI, профессиональная организация, специализирующаяся на менеджменте и лидерстве, предупреждает, что для того, чтобы вернуть работников возрастной категории 50+, работодателям необходимо изменить свой подход к найму. Специалисты CMI опросили более тысячи менеджеров, работающих в британских компаниях и на государственной службе. Выяснилось, что только четверо из десяти (42%) были готовы нанять людей в возрасте от 50 до 64 лет.

Опрос также показал, что большинство работодателей более открыты для найма работников из более молодых возрастных групп. Три четверти опрошенных, 74% менеджеров, готовы нанимать молодых работников в возрасте от 18 до 34 лет. Те же 74%, менеджеров готовы нанимать людей в возрасте от 18 до 34 лет. 64% хотели бы нанять сотрудников в возрасте от 34 до 49 лет.

Энн Франке, исполнительный директор CMI, сказала, что именно работодателям необходимо прислушаться к сообщению канцлера о необходимости возвращения на рынок труда людей старшего поколения.

По ее словам, работодатели жалуются на острую нехватку рабочей силы, но при этом признают, что не решаются нанимать пожилых работников. Энн Франке считает, что эта тенденция указывает на культурные и управленческие стереотипы в компаниях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2007292-vozrastnyh-lyudey-prizvali-vernutsya-k-rabote-v-britanii/