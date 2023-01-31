Как повлиял уход из России на продажи модных брендов в 2022 году

Магазин. Иллюстративное фото: pixabay.com

Доходы LVMH, одной из самых дорогих в мире компаний, занимающихся предметами роскоши, резко контрастируют с доходами H&M, одного из крупнейших в мире ритейлеров "быстрой моды", передает Quartz.

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Французская транснациональная корпорация LVMH, которой принадлежат бренды Tiffany's, Christian Dior, Sephora и Moët, заявила о рекордной прибыли в 2022 году. Выручка компании составила 79,2 млрд евро (86,2 млрд долларов).

Несмотря на геополитические препятствия и политику строгих карантинных ограничений, действующую в Китае, продажи LVMH выросли в Европе и США. В 2022 году LVMH также ушла из России, однако доходы российского рынка были мизерной частью для компании по сравнению с продажами в США и Китае.

Тем временем шведский бренд "быстрой моды" H&M, второй по величине ритейлер в этом сегменте после Inditex (материнская компания Zara, Massimo Dutti и Bershka), оказался в менее устойчивом положении в 2022 году. Чистая прибыль компании за год упала на 68% по сравнению с предыдущим годом и составила 3,6 млрд шведских крон (349 млн долларов). В компании признали, что уход с российского рынка сильно ударил по H&M.

Согласно отчету консалтинговой фирмы Bain & Co, доходы рынка предметов роскоши достигнут 580 млрд евро к 2030 году. Это на 60% больше нынешних значений. Сейчас на этом рынке присутствуют 200 млн активных покупателей, однако, по оценкам аналитиков, за ближайшие семь лет это число вырастет до 500 млн.

В отчете компании говорится, что бренды, выпускающие предметы роскоши, будут более устойчивы, чем производители "быстрой моды". Это связано с тем, что зумеры начинают покупать дорогую одежду и аксессуары намного раньше, чем миллениалы. Ожидается, что в будущем молодежь будет придерживаться этой же тенденции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2007291-kak-povliyal-uhod-iz-rossii-na-prodazhi-modnyh-brendov-v-2022-godu/