Нигерия отложила планы по замене старых банкнот на новые

Нигерийская найра. Фото: Damilola Onafuwa/Bloomberg via Getty Images

Нигерия отложила планы по переходу со старых банкнот на новые. Центробанк страны уступил давлению, поскольку миллионы людей не могут обменять старые банкноты на новые в преддверии президентских выборов, передает Financial Times.

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Центральный банк Нигерии отложил внедрение поэтапного отказа от старых банкнот на 10 дней из-за критики, что миллионы людей не смогли обменять старые деньги на новые. А это в свою очередь поставило под угрозу деловую активность в стране за несколько недель до президентских выборов.

После встречи с президентом Мухаммаду Бухари в воскресенье, 29 января, управляющий центральным банком Годвин Эмефиеле заявил, что банкноты номиналом 1000, 500 и 200 найр, которые должны были быть изъяты из обращения 31 января и заменены новыми, останутся законным платежным средством до 10 февраля.

В октябре прошлого года центральный банк объявил об изменении дизайна трех купюр для борьбы с подделками. Кроме того, введение новые купюр связывают с сокращением использования наличных денег в стране. При этом аналитики говорят, что им пока неясно, как выпуск новых банкнот будет стимулировать развитие альтернативных платежных средств.

В настоящее время экономика Нигерии все еще сильно зависит от наличных денег. Огромная часть 210-миллионного населения страны живет в сельской местности. Там люди не имеют доступа к банкам, где можно обменять старые банкноты. В Центробанке обещают, что люди смогут сделать это через банковских агентов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2007289-nigeriya-otlozhila-plany-po-zamene-staryh-banknot-na-novye/