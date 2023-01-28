Крупнейший в мире производитель игрушек сократит 15% сотрудников

Игрушки. Иллюстративное фото: pexels.com

Крупнейший в мире производитель игрушек Hasbro заявил, что сократит 15% сотрудников по всему миру. Это заявление является признаком того, что экономическая неопределенность вышла за пределы технологического сектора, передает The Wall Street Journal.

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Компания заявила, что сокращения начнутся в течение следующих нескольких недель. Hasbro также опубликовала предварительные результаты за четвертый квартал, показывающие, что выручка снизилась на 17% до 1,68 млрд долларов по сравнению с прошлым годом. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали, что выручка составит 1,92 млрд долларов.

Эрик Найман, президент и главный операционный директор, покинет компанию в рамках изменений.

"Мы сосредоточены на реализации трансформационных изменений, направленных на существенное снижение затрат и увеличение темпов роста и прибыльности", — сказал генеральный директор Крис Кокс.

Hasbro присоединяется к компаниям, объявившим о сокращении рабочей силы. Предприятия идут на это, поскольку мировая экономика замедляется в ответ на рост процентных ставок и сокращение потребительских расходов. Массовые увольнения начали распространяться за пределы технологического сектора. Отраслевые гиганты Amazon, Salesforce, Microsoft одними из первых объявили о сокращениях в начале этого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2007028-krupneyshiy-v-mire-proizvoditel-igrushek-sokratit-15-sotrudnikov/