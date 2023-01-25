На Twitter подали в суд из-за неуплаты арендной платы за здание штаб-квартиры

Штаб-квартира Twitter в Сан-Франциско. Фото: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

На Twitter подали в суд из-за неуплаты арендной платы за здание, в котором находится штаб-квартира компании. Как говорится в заявлении владельца здания, Twitter прекратила исполнять свои обязательства с тех пор, как Илон Маск стал владельцем компании, передает

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Владелец здания Sri Nine Market Square LLC заявил, что Twitter не выплатила арендную плату за декабрь в размере 3,36 млн долларов и аренду за январь в размере 3,42 млн долларов.

С момента как Илон Маск стал новым владельцем Twitter, он сокращает расходы компании. Он уволил половину сотрудников, задерживает арендную плату за офисы компании по всему миру и отказывается оплачивать некоторые счета. Например, за использование чартерного самолета. Его действия объясняются тем, что Маску предстоит первый платеж по кредиту в размере 12,5 млрд долларов, который он взял, чтобы приобрести Twitter.

Согласно жалобе, Twitter арендует восьмиэтажное здание в Сан-Франциско. Владелец здания считает, что Twitter нарушили договор аренды, не увеличив кредитную линию, как это было оговорено на случай смены собственника. Комментария от Twitter получить не удалось, поскольку компания распустила отдел по связям с общественностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2006540-na-twitter-podali-v-sud-iz-za-neuplaty-arendnoy-platy-za-zdanie-shtab-kvartiry/