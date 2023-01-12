Индийская компания ввела штраф для сотрудников, беспокоящих коллег в отпуске

Офисный работник. Иллюстративное фото: Pexels

Индийская компания ввела штраф для сотрудников, которые беспокоят своих коллег во время отпуска. По мнению руководства компании, этот шаг позволяет не только обеспечить сотрудников качественным отдыхом, но и помогает компании грамотно распределить нагрузку, передает Bloomberg.

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Компания Dream11 из Мумбая управляет платформой для виртуального спорта. С помощью Dream11 пользователи могут создать виртуального футболиста, хоккеиста, баскетболиста и другого спортсмена. Виртуальный спортсмен может вступать в команду, участвовать в чемпионатах и даже зарабатывать деньги. Компания является крупным игроком на рынке IT-услуг Индии. Она была основана в 2008 году.

В правилах Dream11 указано, что работник обязан брать отпуск продолжительностью не менее недели раз в год. В этот период он не имеет доступа к Slack и рабочей электронной почте. Теперь компания пошла на еще более жесткие меры. Сотрудники, которые потревожат находящегося в отпуске коллегу звонком или сообщением, будут оштрафованы на 100 тысяч рупий (1200 долларов США).

Руководство уточняет, что делает это для того, чтобы каждый сотрудник мог на короткое время почувствовать себя полностью в отпуске. Кроме того, это полезно для компании. Так команде удастся избежать ситуации, в которой все рабочие процессы заточены под одного человека, а его отсутствие ставит под удар весь рабочий процесс. Новый подход позволяет более эффективно распределить нагрузку среди сотрудников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2004940-indiyskaya-kompaniya-vvela-shtraf-dlya-sotrudnikov-bespokoyaschih-kolleg-v-otpuske/