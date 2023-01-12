Эксперты: Кризис на рынке жилья в США можно решить модульными домами

Модульные дома. Иллюстративное фото: Brittany Murray/MediaNews Group/Long Beach Press-Telegram via Getty Images

Американские застройщики говорят, что спад на рынке жилья США может стать фактором роста для компаний, производящих модульные дома. Такой дом можно построить за шесть месяцев и использовать как для жизни, так и для сдачи в аренду, передает Quartz.

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Ситуация на рынке жилья США является самой сложной за последние десять лет. Ожидается, что в 2023 году положение дел никак не улучшится. Строительство нового жилья стало слишком дорогим, вторичное жилье также подорожало. При этом люди не хотят покупать жилье из старого фонда за такую высокую цену. В этой ситуации компании, которые производят модульные дома, видят для себя точку роста.

Модульный дом можно построить за шесть месяцев и это будет намного дешевле, чем строительство другого типа жилья. Такой дом также можно взять в аренду. Идея модульного дома не нова для США. Еще столетие назад американцы заказывали такие дома по каталогу. Однако сейчас эта идея выглядит наиболее актуально.

"Это идеальный вариант. Традиционное жилищное строительство является одним из самых неорганизованных процессов", — сказал Кен Семлер из Impresa, одной из крупнейших компаний по производству модульных домов на заказ в США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2004937-eksperty-krizis-na-rynke-zhilya-v-ssha-mozhno-reshit-modulnymi-domami/