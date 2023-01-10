McDonald's собирается сократить сотрудников по всему миру

McDonald's. Иллюстративное фото: Pexels

Руководство McDonald's заявило о грядущих сокращениях и реструктуризации компании. Сокращения, прежде всего, коснутся корпоративных сотрудников. По мнению руководства, такие меры помогут компании сократить затраты и высвободить ресурсы для инвестиций, передает BBC.

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Исполнительный директор McDonald's Крис Кемпчински заявил, что гиганту индустрии фаст-фуда вредит устаревшая и самоограничивающая структура. В письме, которое руководство разослало сотрудникам со всего мира, говорится, что к апрелю компания пересмотрит штатное расписание.

В McDonald's насчитывается около 20 тысяч сотрудников, занимающих корпоративные должности. Причем 75% из них работают за пределами США. Крис Кемпчински также заявил, что некоторые проекты компании будут полностью остановлены.

"Это поможет нам двигаться быстрее как организации, сократив наши глобальные затраты и высвободив ресурсы для инвестиций в наш рост", — заявил он в письме для сотрудников, которое также было передано инвесторам.

На прошлой неделе McDonald's заявила об уходе с казахстанского рынка из-за проблем с поставками, спровоцированными войной в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2004628-mcdonalds-sobiraetsya-sokratit-sotrudnikov-po-vsemu-miru/