СМИ: Казахстанские компании начали скупать российский госдолг у инвесторов

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Финансовые фирмы из Казахстана начали скупать российские государственные долговые обязательства с большой скидкой у инвесторов. Последние, как сообщается, не могут покинуть рынок из-за антироссийских санкций, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации источников издания, за последние месяцы казахстанские брокерские компании и банки покупали российские государственные ценные бумаги, включая так называемые Облигации федерального займа (ОФЗ). При этом подробности или названия компаний, участвующих в сделках, не сообщаются.

"Этот обходной путь позволяет казахстанским фирмам быстро получить бумажную прибыль для себя и клиентов в то время, когда некоторые международные инвесторы остаются с рублевыми долгами на миллиарды долларов.

Большое количество ограничений не позволяет иностранцам получать купоны и основную сумму долга, но внутри страны местные инвесторы могут получать платежи", - гласит статья.

Доля иностранцев на российском рынке ОФЗ в первые несколько месяцев после начала войны в Украине держалась стабильно. Но в ноябре упала до самого низкого уровня за последнее десятилетие, пишет агентство со ссылкой на данные Центробанка России.

И теперь по состоянию на 1 декабря она составила 13,2%, или 2,18 триллиона рублей (31 миллиард долларов).

Что такое ОФЗ?

Облигация федерального займа (ОФЗ) — это государственная ценная бумага, дающая владельцу право на гарантированный доход, размер и порядок выплаты которого определен при выпуске, а также на получение ее номинальной стоимости при истечении срока займа, пишет РБК.

"Проще говоря, ОФЗ — это долговое свидетельство от государства, согласно которому оно берет в долг у инвесторов и обязуется выплатить в оговоренные сроки определенный процент за пользование их деньгами. Инвестор, купивший ОФЗ, фактически становится кредитором государства", - гласит публикация.

ОФЗ выпускаются Министерством финансов РФ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2002779-smi-kazahstanskie-kompanii-nachali-skupat-rossiyskiy-gosdolg-u-investorov/