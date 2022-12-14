Snickers со вкусом бекона: компания Mars убеждает потребителей есть больше шоколада

Шоколад. Иллюстративное фото.: pixabay.com

Компания Mars убеждает потребителей из развивающихся стран есть больше шоколада. Крупнейший в мире производитель кондитерских изделий намерен удвоить объем продаж в течение следующих пяти лет, передает Financial Times.

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Mars запустила кампанию, направленную на то, чтобы убедить потребителей из развивающихся стран есть больше шоколада. Компания находится на пути к удвоению объема продаж своих кондитерских изделий на этих рынках к 2024 году. Для того, чтобы стимулировать интерес потребителей, Mars разработала линейки продуктов, ориентированные на каждую страну. Например, компания выпускает Snickers со вкусом бекона в Бразилии, а также Snickers с фисташками, шафраном и миндалем в Индии.

Компания хочет расширить свое присутствие в Мексике, Бразилии, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, на Филиппинах, в Кении, Нигерии, Египте, Индии и Южной Корее.

При этом рост продаж компании традиционно строится на маркетинговой стратегии, которая ориентирована на убеждение потребителей есть больше шоколада, а не на захвате доли рынка у конкурентов. Поэтому с помощью необычных вкусов привычных продуктов Mars хочет убедить потребителей есть еще больше шоколада.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2001338-snickers-so-vkusom-bekona-kompaniya-mars-ubezhdaet-potrebiteley-est-bolshe-shokolada/