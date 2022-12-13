Подорожание гостиничных услуг прогнозируют в Казахстане

Гостиница. Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанские предприниматели спрогнозировали подорожание гостиничных услуг. Связывают они это с тем, что с января 2023 года иностранные туристы, въезжающие в Казахстан, должны будут платить дополнительный налог в размере пяти процентов при заселении в гостиницы, передает "Хабар 24".

Сферу туризма в Казахстане подтягивают к международным стандартам. И дополнительный налог в пять процентов при заселении в гостиницы - распространенная международная практика. К примеру, такое правило уже долгое время действует в Германии, Италии и Испании.

А в Казахстане налог решили ввести из-за возросшего потока туристов - за 9 месяцев текущего года гостиницы, как сообщается, заработали больше 130 миллиардов тенге.

"Казахстан не Венеция, но достопримечательностей в стране более чем хватает - от Медеу до нацпарка "Алтын Емель". В республике находятся 10 уникальных по флоре и фауне природных заповедников. По данным Бюро национальной статистики, с начала года страну посетили около 400 тысяч иностранных туристов", — говорится в сообщении.

Предприниматели считают, что введение допналога может повлиять на повышение гостиничных услуг в стране.

"Опыт Венеции показывает, Парижа (что такое решение приводит к подорожанию гостиничных услуг - прим. ред.) - там вводят этот сбор, чтобы ограничить поток туристов, - но в нашем случае это нелогично. Повлияет это точно на гостиничный бизнес, который работает легально, потому что гостевые дома, арендное жилье - они не попадают под действие этого постановления", — говорит предприниматель Рустам Адамов.

По словам специалистов, некоторые гостиницы могут переоформить в хостелы, которые не подпадают под дополнительное налогообложение. Таким образом, бизнес может уйти в тень.

"Честные ребята, которые работали на рынке, платили налоги, создавали рабочие места, – они попадают первые под удар. То есть гостиницы, которые не скрывают. А наоборот: те люди, которые сдают квартиры, возможно, скрытно, без создания рабочих мест, они освобождены от всего этого", — заявил Аскар Уразбаев, председатель Ассоциации турагентств РК по ВКО.

Согласно расчетам Всемирной туристской ассоциации, один официально зарегистрированный турист создает 11 рабочих мест для гостиницы.

Предприниматели предлагают для начала опробовать пятипроцентные ставки туристических сборов в Астане и Алматы. Потому что в этих городах наибольшее количество иностранных туристов и турбизнес более прибыльный.

130 млрд тенге за 9 месяцев

Ранее вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев сообщил, что за 9 месяцев этого года гостиницы, базы отдыха, гостевые дома, хостелы и другие места размещения в Казахстане заработали 130 млрд тенге.

Это, как указывается на сайте компании "Kazakh Tourism", на 50% больше, чем в прошлом году.

Причем в сравнении с 2019 годом в Туркестанской, Мангистауской и Акмолинской областях объем оказанных услуг вырос более чем в два раза: 3,9 млрд тенге, 9 млрд тенге и 12,8 млрд тенге соответственно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2001303-podorozhanie-gostinichnyh-uslug-prognoziruyut-v-kazahstane/