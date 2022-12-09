Газовая труба. Иллюстративное фото: wenbin / Getty Images

Великобритания намерена удвоить импорт газа из США в рамках новой сделки о сотрудничестве. Таким образом, страны пытаются стабилизировать стремительно растущие цены на энергоносители, передает BBC.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что поставки газа из США позволят снизить цены для британских граждан и положить конец зависимости Европы от российского газа. Большая часть российских поставок газа в Европу прекратилась после начала войны в Украине. При этом Британия не импортировала газ из России напрямую, однако пострадала из-за роста оптовых цен на газ в регионе.

В соответствии с новым соглашением с американской стороной Великобритания намерена удвоить импорт сжиженного природного газа из США до 9-10 млрд кубометров в течение следующего года. Это эквивалентно примерно одной восьмой части газа, используемого Британией в течение года.

Две страны также заявили о расширении сотрудничества в области разработки новых ядерных и экологически чистых энергетических технологий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2000660-velikobritaniya-namerena-udvoit-import-gaza-iz-ssha/