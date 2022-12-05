Глава Нацбанка: Мы продолжим придерживаться режима гибкого курсообразования

Тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Председатель Нацбанка РК Галымжан Пирматов рассказал во время брифинга о том, что казахстанцы стали хранить деньги на депозитах в тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным главы финрегулятора, с июня наблюдается приток депозитов в тенге. Общий объем депозитов достиг исторического максимума в 30 трлн тенге. Долларизация депозитов снизилась с максимума текущего года 38,4% в феврале до 35,3% на конец октября.

"Валютный рынок сбалансирован. С апреля текущего года Национальный Банк не проводит интервенции по продаже иностранной валюты. Мы продолжим придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов в экономике", - говорит Пирматов.

Он также сообщил, что кредитование, несмотря на общее замедление, находится в положительной зоне.

"Взвешенная политика позволяет сохранять положительный темп роста кредитования банками экономики. Так, в октябре текущего года кредиты экономике в годовом выражении выросли на 24,9%, до 21,5 трлн тенге, за счет кредитования населения и бизнеса в тенге, а с начала текущего года – рост на 16,1%.

Текущее решение по базовой ставке укрепит данные процессы, способствуя достижению цели по инфляции в среднесрочном периоде", - заключил спикер.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацбанк поднял базовую ставку до 16,75%.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2000203-glava-natsbanka-my-prodolzhim-priderzhivatsya-rezhima-gibkogo-kursoobrazovaniya/