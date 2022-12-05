"Не связан ни с экономикой, ни с зарплатой": мажилисвумен усомнилась в необходимости МРП

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Депутат мажилиса Джамиля Нурманбетова в ходе правительственного часа подвергла критике проект Социального кодекса РК, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время заседания Нурманбетова заявила, что Социальный кодекс, который все еще находится в разработке, использует устаревшие и ничем не обоснованные социальные параметры.

Так, по ее словам, продолжается использование введенного еще на пороге независимости месячного расчетного показателя (МРП).

"Да, возможно он удобен для планирования. Но МРП не связан ни с экономикой, ни с заработной платой. Поэтому считаем целесообразным в перспективе перевести социальные выплаты исходя из единого показателя. Либо величины прожиточного минимума, либо минимальной заработной платы", – отметила она.

Также озабоченность депутатов вызвало отсутствие "адекватных методик определения социальных параметров".

"Величина прожиточного минимума опять отстает от реалий. Продовольственная инфляция за 10 месяцев текущего года достигла порядка 20%. То есть заложенная для исчисления пенсий и пособий величина прожиточного минимума уже не дает возможности обеспечения граждан адекватными социальными выплатами.

Поэтому настоятельно рекомендуем Министерству начать работу по совершенствованию методики исчисления прожиточного минимума", – заявила депутат.

Указала она и на то, что Казахстан до сих пор не может "победить бедность".

Ссылаясь на оценки Всемирного банка она отметила, что 15% граждан Казахстана являются бедными. Между тем официальная статистика говорит, что с доходами ниже прожиточного минимума проживает 5,1% населения.

"Министерство труда и социальной защиты населения, представляя Цифровую карту семьи, указывает, что доля семей, относящих свое положение как "критическое", составляет около 15%. Такие разнополярные данные не позволяют определить точное количество тех, кто нуждается в поддержке со стороны государства. Одной из мер социальной поддержки граждан, проживающих за чертой бедности, является адресная социальная помощь. Ее предоставление, изложенное в проекте Социального кодекса, к сожалению, не претерпело кардинальных изменений", – добавила мажилисвумен.

В связи с этим депутаты рекомендовали министерству продолжить совершенствование адресной соцпомощи с учетом многомерной модели измерения бедности.

"Главное, чтобы каждая нуждающаяся семья оказалась в поле зрения соответствующих государственных органов. Для этого требуется работать с каждой семьей в отдельности. А это, по данным цифровой карты, уже 1,2 млн семей", – резюмировала Джамиля Нурманбетова.

Отметим, что с нового года в силу вступят новые размеры минимальной зарплаты и различных расчетных показателей, увеличивающих пенсии и пособия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2000139-ne-svyazan-ni-s-ekonomikoy-ni-s-zarplatoy-mazhilisvumen-usomnilas-v-neobhodimosti-mrp/