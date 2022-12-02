Центробанк Индии запустил цифровую рупию для широкого круга пользователей

Индийская рупия. Иллюстративное фото: Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images

Центральный банк Индии запустил цифровую рупию для розничного использования. Месяц назад цифровая валюта Центробанка заработала для оптового сегмента, передает Quartz.

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Теперь пользователи могут совершать платежи в цифровой рупии через цифровой кошелек на мобильных телефонах. Открыть такой кошелек можно в банках, которые участвуют в данном проекте. Платежи продавцам можно производить как с помощью QR-кодов, так и через транзакции единого интерфейса платежей (UPI). Транзакции UPI поддерживаются физической валютой. Это означает, что платеж не пройдет, если на банковском счете пользователя недостаточно средств.

Однако электронную рупию также можно использовать для цифровых платежей вместо валюты/наличных денег. Таким образом, человек может хранить деньги в электронных рупиях, которые не привязаны к балансу на его карточном счете.

Власти ожидают, что использование цифровой валюты сократит расходы, связанные с управлением физическими денежными средствами. Виртуальная валюта также, вероятно, повысит эффективность и ускорит переход к безналичной экономике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1999726-tsentrobank-indii-zapustil-tsifrovuyu-rupiyu-dlya-shirokogo-kruga-polzovateley/