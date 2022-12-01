Норвегия повысила налоги для миллиардеров, покидающих страну

Норвегия. Иллюстративное фото: Stuart Franklin/Getty Images

Норвегия вводит строгие правила налогообложения для экспатриантов на фоне известий о том, что многие миллиардеры уже покинули страну, а другие рассматривают эту возможность в ближайшем будущем, передает Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Пятилетний срок уплаты налога на нереализованную прибыль от акций и других активов будет отменен. Правила также будут изменены в части передачи акций близким членам семьи, проживающим за границей. Правила вступают в силу немедленно. С момента прихода к власти левое правительство Норвегии постепенно увеличивает налоги для богатых людей. Аналогичную политику после пандемии проводят и другие страны. Например, Испания и Колумбия. Это заставляет многих богатых людей задуматься об эмиграции.

"Я заметила значительное увеличение запросов на консультацию по эмиграции от богатых людей. Число миллиардеров, которые рассматривают возможность переезда, вызывает тревогу, а число людей, которые уже эмигрировали, значительно увеличилось" — говорит Беттина Банун, партнер юридической фирмы Wiersholm.

Местные СМИ сообщают, что после смены правительства в 2021 году страну сразу покинули Бьорн Дэли (многократный олимпийский чемпион и чемпион мира по лыжным гонкам) и Кьелл Инге Рокке, занимающий четвертое место в списке самых богатых людей страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1999547-norvegiya-povysila-nalogi-dlya-milliarderov-pokidayuschih-stranu/