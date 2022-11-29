Starbucks отстоял эксклюзивное право на продажу фраппучино

Starbucks. Иллюстративное фото: pexels.com

Starbucks выиграла многолетнее судебное разбирательство против индийской кофейни, которая добавила в свое меню фраппучино. Американская сеть кофеен смогла доказать эксклюзивное право на продажу данного напитка, передает Quartz.

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Еще в декабре 2018 года Starbucks подала иск о том, что кафе LOL в Джайпуре продавало напиток под названием "Брауни Чипс Фраппучино". Американская сеть обвинила индийскую кофейню в том, что та выдавала свою продукцию за продукцию Starbucks. Сообщается, что ответчик долгое время не отвечал на уведомления о начале судебного разбирательства. И вот в ноябре 2022 года Верховный суд Дели навсегда запретил LOL Cafe продавать фраппучино.

"Использование названия «Фрапучино» является нечестным и вводит потребителей в заблуждение. Это равносильно нарушению прав на товарный знак", — заявил Верховный суд.

Интересно, что изначально фраппучино не был продуктом Starbucks. Этот напиток впервые приготовил Джордж Хауэлл, владелец бостонского кафе Coffee Connection, в 1992 году. Хауэлл и его команда разработали уникальную смесь кофе, сахара, молока и льда. Они использовали машину для приготовления замороженного йогурта, чтобы получить однородную кремообразную консистенцию. Этот напиток был назван фраппучино.

Новый напиток в ассортименте мгновенно стал популярным. Джордж Хауэлл смог расширить свой бизнес до 23 кофеен. В 1994 году Starbucks приобрела сеть Coffee Connection вместе с брендом Frappuccino за 23 млн долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1999180-starbucks-otstoyal-eksklyuzivnoe-pravo-na-prodazhu-frappuchino/