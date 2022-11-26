Amazon инвестирует миллиарды долларов в производство фильмов для широкого проката

Кинотеатр. Иллюстративное фото: pexels.com

Amazon планирует инвестировать по миллиарду долларов в год в производство кинофильмов, которые будут транслироваться в кинотеатрах. Компания планирует выпускать не менее 12 фильмов в год, передает Bloomberg.

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Крупнейший в мире онлайн-ритейлер планирует ежегодно выпускать от 12 до 15 фильмов, которые будут выходить в кинотеатрах. Об этом сообщили собственные источники Bloomberg. В следующем году Amazon начнет с меньшего количества фильмов, однако со временем планирует нарастить объемы производства. Такое количество релизов может поставить компанию в один ряд с такими крупными студиями, как Paramount Pictures.

Как правило, стриминговые сервисы не сотрудничают с кинотеатрами. При этом они составляют сильную конкуренцию студиям, выпускающим фильмы в прокат. Люди предпочитают смотреть оригинальные фильмы от потоковых платформ по подписке, а не идти в кинотеатр. Однако сейчас конкуренция начала обостряться тем, что стриминговые сервисы развернулись в сторону кинотеатров. Так, совсем недавно Netflix показал на большом экране премьеру второй части детектива "Достать ножи". В целом, Netflix выпускает более тысячи фильмов в год.

Теперь Amazon стремится занять более прочную позицию на кинорынке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1998921-amazon-investiruet-milliardy-dollarov-v-proizvodstvo-filmov-dlya-shirokogo-prokata/