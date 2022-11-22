Компания Disney вернула прежнего генерального директора

Боб Айгер. Фото: Jerod Harris/Getty Images for Vox Media

Значительные кадровые перестановки случились в Disney. Боб Айгер, занимавший пост исполнительного директора компании в течение 15 лет, вернулся на свою должность, сместив Боба Чапека, передает Financial Times.

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В компании заявили, что Боб Айгер будет работать исполнительным директором в течение следующих двух лет на основании мандата от Совета директоров. В его задачи входит определить стратегическое направление для развития компании, а также найти пути для возобновления роста. По сообщениям компании, Чапек, принявший бразды правления за несколько недель до начала пандемии COVID-19, ушел в отставку.

The Wall Street Journal сообщает, что решение могло быть основано на слабых финансовых результатах 2022 года. Если тематические парки Disney до сих пор приносят хорошую прибыль и стали более востребованы после локдаунов, то стриминговый сервис компании Disney+ не показывает ожидаемых результатов. Более того, прибыль от тематических парков нивелируется большими расходами на развитие стримингового сервиса.

Боб Чапек неоднократно утверждал, что по его подсчетам потоковый сервис Disney+ будет приносить прибыль к сентябрю 2024 года. Однако в прошлом квартале компания потеряла 1,47 млрд долларов, что более чем вдвое превышает убыток годом ранее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1998226-kompaniya-disney-vernula-prezhnego-generalnogo-direktora/